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أخبار محلية > “البيئة”: الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تماماً من الجراد الصحراوي
01/03/2020   10:04 م

“البيئة”: الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تماماً من الجراد الصحراوي

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن انتهاء أعمال المكافحة المكثّفة بموسم التكاثر الشتوي على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة.

وأكّدت الوزارة أن هذه المنطقة باتت خالية تمامًا من الجراد الصحراوي المتشكل في مجموعات وأسراب، مشيرةً إلى تمكّن فرق الاستكشاف والمكافحة من القضاء عليها خلال الفترة من 16 – 29 فبراير المنصرم.

وكانت الفرق قد قامت بمسح المنطقة ما بين مكة المكرمة وجازان، على مساحة 6100 هكتار، وبكمية مبيدات بلغت 6100 لتر، حتى تمام مهمة القضاء على كافة الأسراب. وفق “أخبار 24”.

وتواصل فرق المكافحة التصدّي لغزو الأسراب العنيف والقادم من الحدود ما بين الهند وباكستان، عبر سواحل عُمان وإيران، والأسراب القادمة من اليمن لتستقر في مناطق وسط وشمال وشرق المملكة.

كما توقعت الوزارة أن يكون أغلب التكاثر غرب وشمال المنطقة الشرقية، وشرق منطقة الحدود الشمالية، والحدود ما بين الكويت والسعودية، وبكمية أقل في حائل والقصيم والرياض.

“البيئة”: الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تماماً من الجراد الصحراوي

أخبار محلية
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