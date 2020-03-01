نوري الحبتور: 5 أشياء تدل على أن الشاب ذا الوحمة هو ابني نسيم

كشف نوري الحبتور، والد الطفل اليمني “نسيم” المختطف منذ 24 سنة، ما حدث معه في إمارة الشرقية عقب توجيه أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بدراسة قضيته، مستبشرا بأن الشاب الذي لديه وحمة تشبه الموجودة في ابنه، هو نسيم.
وأوضح أن هناك 5 أشياء تدل على أن هذا الشاب هو ابنه، وهي أنه أُخذ من الملجأ في نفس سنة اختطافه، وأنه يشبه أولاده، ثم الوحمة التي رآها هو وزوجته في الشاب، وأشياء آخرى لا يريد ذكرها، مضيفا أنه لو لم يثبت التحليل أن هذا ابنه فسيحمد الله، ومطالبا بالضغط على الخاطفة لتكشف الحقيقة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الحبتور، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن المسؤولين في الإمارة استمعوا إليه وأخذوا منه كل المعلومات، على أن يتصلوا به لإعادة إجراء تحليل الحمض النووي DNA للشاب الذي يشبه ابنه ويعتقد أنه نسيم.
فيديو | والد #نسيم_حبتور لـ #الإخبارية: 5 صفات من ابني نسيم تتطابق مع الشاب طلال.. وأشكر الشعب السعودي على تفاعلهم وما قدموه لي pic.twitter.com/i0XEj36UFS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020