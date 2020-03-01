محامي “مبارك” يكشف مصير أمواله المتحفظ عليها منذ 2011

عقب وفاته عن عمر ناهز 91 عاما، كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن مصير أمواله وممتلكاته ، والمتحفظ عليها لدى الحكومة المصرية منذ عام 2011.
وأوضح “الديب” أن جهاز الكسب غير المشروع (المختص بالنظر في مثل هذه القضايا)، أصدر قرارا بالتحفظ على أموال “مبارك”، وأن القرار ما زال ساريا رغم وفاته، وبذلك لا يمكن التصرف في أمواله ولا ممتلكاته من قِبل الورثة.
وأضاف أن قرار التحفظ اتُّخذ في 28 فبراير عام 2011 “عقب ثورة يناير”، بناءُ على التحقيقات التي أجراها الجهاز بعد بلاغ رسمي قُدّم إليه آنذاك، وأنه إلى الآن لم يتم الانتهاء من تلك التحقيقات، واصفا ما أشيع عن حجم الثروة بأنه غير صحيح. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مبارك توفي الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية، وأقامت له الحكومة المصرية جنازة عسكرية حاشدة حضرها كبار رجال الدولة، وذلك عقب سنوات من تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.