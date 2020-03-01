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أخبار المناطق > مسلح يطلق النار على موظفين بمركز البجادية
01/03/2020   10:02 م

مسلح يطلق النار على موظفين بمركز البجادية

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أطلق مسلحٌ النار على موظفين بمركز البجادية غربي الدوادمي، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

ولم تُعرف أسباب إطلاق النار بعد، وفقا لـ”سبق”، في حين تمكن الجاني من الفرار من الموقع، ونُقل المصابان إلى مستشفى البجادية.

مسلح يطلق النار على موظفين بمركز البجادية

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