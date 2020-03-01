مستشفى #الدلم يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر ركن توعوي

الخرج اليوم – سعد الذياب :
شارك مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يأتي هذا العام تحت شعار ” السلامة اولا” ، عبر ركن توعوي حضره سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و مساعده لمراكز الرعاية الأولية الأستاذ خالد العنزي. و بقية مدراء و رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
و تركزت محتويات المعرض المصاحب للفعالية حول شرح طرق الاسعافات الأولية لمصابي حالات الحرائق، كما خصص ركن للتعريف بمرض كورونا المستجد و طرق الوقاية من العدوى.
و أوضح سعادة الدكتور الدخيني أن هذه المشاركة تأتي للسنة الثانية على التوالي ، إيمانا منا على أهمية التوعية و نشر الثقافة الصحية و تأكيدًا على تجسيد المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية لما فيه من الصالح العام. كما قدم شكره للقائمين على الفعالية لحسن التنظيم و كرم الضيافة.