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أخبار الخرج > مستشفى #الدلم يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر ركن توعوي
01/03/2020   10:03 م

مستشفى #الدلم يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر ركن توعوي

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الخرج اليوم – سعد الذياب :

شارك مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يأتي هذا العام تحت شعار ” السلامة اولا” ، عبر ركن توعوي حضره سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و مساعده لمراكز الرعاية الأولية الأستاذ خالد العنزي. و بقية مدراء و رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

و تركزت محتويات المعرض المصاحب للفعالية حول شرح طرق الاسعافات الأولية لمصابي حالات الحرائق، كما خصص ركن للتعريف بمرض كورونا المستجد و طرق الوقاية من العدوى.

و أوضح سعادة الدكتور الدخيني أن هذه المشاركة تأتي للسنة الثانية على التوالي ، إيمانا منا على أهمية التوعية و نشر الثقافة الصحية و تأكيدًا على تجسيد المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية لما فيه من الصالح العام. كما قدم شكره للقائمين على الفعالية لحسن التنظيم و كرم الضيافة.

مستشفى #الدلم يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني عبر ركن توعوي

أخبار الخرج
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