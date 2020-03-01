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أخبار محلية > “الحج”: 469 ألف معتمر كانوا في المملكة عند إيقاف القدوم.. واتخذنا ما يلزم لمغادرتهم إلى بلادهم بسلام
01/03/2020   5:52 م

“الحج”: 469 ألف معتمر كانوا في المملكة عند إيقاف القدوم.. واتخذنا ما يلزم لمغادرتهم إلى بلادهم بسلام

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كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وازن، عن عدد المعتمرين الذين تواجدوا في المملكة وقت صدور قرار إيقاف الدخول احترازيا بشكل مؤقت، والإجراءات التي تمت للتأكد من مغادرتهم بسلام.

وأوضح أن عدد المعتمرين يوم الخميس الماضي كان قد وصل إلى 469 ألف معتمر من جميع دول العالم عند صدور القرار، وتم حصرهم من حيث أماكن تواجدهم في مكة أو المدينة وحتى الفنادق التي يتواجدون فيها.

وأضاف أنه تم إطلاق خطة لمعرفة جدول مغادرتهم، للتنسيق مع الطيران المدني والمطارات للتجهيز للمغادرة، نظرا لأن قرار إلغاء القدوم قد يتسبب في إلغاء بعض الرحلات القادمة للمملكة، والتي كانت ستقلهم عائدين لبلادهم.

وأكد على الحرص على التعميم على شركات العمرة في المملكة بعدم تفويج المعتمرين للمطارات إلا في حالة وجود رحلة مجدولة بالفعل، وأنه يُتأكد من ذلك الأمر بشكل مستمر. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه بالتنسيق مع شركات التأمين تم تفعيل بند ضمان تأمين السكن والإعاشة للمعتمرين في حال إلغاء أو تأخير الرحلات، وأن الشركات استجابت، ووفرت 8000 سرير رهن الإشارة، كما أنها مستعدة أيضا لتأمين طائرات تعيدهم لبلادهم.

“الحج”: 469 ألف معتمر كانوا في المملكة عند إيقاف القدوم.. واتخذنا ما يلزم لمغادرتهم إلى بلادهم بسلام

أخبار محلية
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