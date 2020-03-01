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أخبار محلية > “الخارجية”: جميع التأشيرات متاحة عدا “العمرة” و”السياحة” لبعض الدول
01/03/2020   5:53 م

“الخارجية”: جميع التأشيرات متاحة عدا “العمرة” و”السياحة” لبعض الدول

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قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير تميم الدوسري، إن التأشيرات المعلّقة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد هي تأشيرات “العمرة” و”السياحة” لبعض الدول.

وأكد السفير الدوسري أن بقية أنواع التأشيرات ما تزال مفتوحة ومتاحة للتقديم عليها ولم تتأثر بقرار التعليق.

وفيما يتصل بالقادمين لحضور قمة العشرين في المملكة، أكد الدوسري أن وزارة الخارجية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين تنسقان بشأن إجراءات وصول الزائرين الرسميين إلى المملكة.

وأوضح أن جميع الزائرين الرسميين تُطبق بحقهم الضوابط الصحية المقررة من قبل حكومة المملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم (الأحد) لتوضيح الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وفق “أخبار 24”.

“الخارجية”: جميع التأشيرات متاحة عدا “العمرة” و”السياحة” لبعض الدول

أخبار محلية
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