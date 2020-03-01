اجتاحت موجة غبار شديدة مدينة عرعر، صباح اليوم (الأحد)، أدت إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.
وأظهرت مقاطع فيديو تأثر أجواء عرعر بالعاصفة الترابية، حيث غطى الغبار الشديد سماء المنطقة وتسبب في حجب ضوء الشمس بالكامل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ويشمل ذلك مناطق (تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض)، ويمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، كما توقعت أن تنشط الرياح على طول ساحل البحر الأحمر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.
وفق” أخبار 24″.