“الصحة”: تخصيص 25 مستشفى للتعامل المباشر مع “كورونا”.. و2200 سرير لعزل الحالات

عقدت وزارة الصحة -اليوم (الأحد)- مؤتمراً صحفياً خُصِّص لتوضيح الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، إن الوزارة خصّصت موارد كبيرة للتعامل مع أي حالة طارئة، وجهزت شبكة من المنشآت الصحية القادرة على التعامل مع الفايروس.
وأفاد بأن الوزارة خصصت 25 مستشفى للتعامل المباشر مع الفايروس في حال تسجيل أي حالة إصابة به، إضافة إلى تخصيص أكثر من 2200 سرير لعزل الحالات.
وأضاف أن الوزارة وجّهت فرقا طبية وصحية إلى المنافذ؛ للقيام بمهام الكشف وتوعية العابرين وتطبيق الحجر الصحي في حال ظهور أي حالة تستدعي ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشار العبد العالي إلى برنامج “حصن” الإلكتروني المخصص لرصد جميع الحالات بصورة لحظية، سواءً أكانت حالة إصابة أم حالة اشتباه، كما يعمل البرنامج على توجيه الفرق المتخصصة للاستجابة الفورية.
فيديو | متحدث #الصحة: توجيه عدد من الفرق الطبية إلى منافذ #المملكة للتصدي لفيروس #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/uQNXBislxN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020
فيديو عاجل | #الصحة تعلن تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس #كورونا وأكثر من 2200 سرير لعزل الحالات#الإخبارية pic.twitter.com/BXaVAE0yyL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020
فيديو | برنامج #حصن يرصد حالات الإصابة والاشتباه بفيروس #كورونا بشكل مستمر#الإخبارية pic.twitter.com/IbA6QWjCaB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020