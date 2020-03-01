نجحت عدة فرق حول العالم في تحقيق دوري “اللاهزيمة”، وإنجاز ما لم يستطع فريق ليفربول إنجازه، بعد الخسارة أمس (السبت) من فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. نوضح في هذا التقرير أبرز هذه الفرق على المستوى العربي والعالمي.
وفشل ليفربول في الانضمام لنادي الكبار، الذين حققوا الدوري دون أي خسارة، وتوقفت مسيرته عند 26 فوزا وتعادلا قبل السقوط المدوي أمس، الذي مُني فيه بهزيمة كبيرة بثلاثية نظيفة من “واتفورد”، ضمن الجولة الـ28 للدوري.
ويضم نادي الكبار فريق الهلال السعودي الذي نجح في تحقيق لقب الدوري موسم (2010/ 2011) -دون تلقي أي هزيمة- بقيادة الأرجنتيني جابرييل كالديرون، والذي جمع بين ثنائية الدوري والكأس حينها.
كما تمكن الجيل الذهبي للأهلي المصري من تحقيق لقب الدوري موسم (2004/ 2005)، دون أي خسارة، وتعرض لتعادلين فقط، قبل أن يحقق كأس مصر ودورى أبطال إفريقيا في الموسم نفسه مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.
وفي الدوري الإنجليزي، نجح أرسنال في تحقيق دوري اللاهزيمة موسم (2003/ 2004)، ليكون النادي الوحيد في إنجلترا الذي يحقق هذا الإنجاز، بقيادة المدرب السابق آرسين فينجر.
فيما تمكن ميلان في الدوري الإيطالي من تحقيق نفس اللقب بقيادة المدرب أريجو ساكي، وأكمل من بعده كابيلو المهمة، عندما حقق لقب الدوري موسم (1991 /1992)، دون أي خسارة قبل أن يستمر في هذه السلسلة حتى عام 1993، محققاً 58 مباراة دون أي هزيمة في الدوري. وفق “أخبار 24”.
وفي إيطاليا أيضا نجح يوفنتوس في تحقيق اللقب بالموسم الأول مع المدرب أنطونيو كونتي، وجاء ذلك خلال موسم (2011 /2012)، دون أي هزيمة، متفوقاً على إنتر ميلان بفارق أربع نقاط.
ونجح فريق بورتو في تحقيق هذا الإنجاز عام 2011 بقيادة المدرب الشاب فيلاش بواش، الذي تولى تدريب الفريق وقتها بعمر 32 عاماً، لينهي بطولة الدوري موسم (2010/ 2011)، دون أي هزيمة، ليحقق اللقب بـ27 انتصارًا من أصل 30 مباراة.
وتمكن سيلتك من تحقيق دوري “اللاهزيمة” في موسم (2016/ 2017)، في أول مواسم المدرب براندن رودجرز، الذي يتولى حاليا تدريب ليستر سيتي.