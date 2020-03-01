“الجمارك” توقف تصدير جميع المنتجات المستخدمة للكشف أو الوقاية من “كورونا”

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الأحد)، إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس “كورونا”.
وأصدرت الهيئة تعميمًا على جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، يتضمن إيقاف تصدير جميع المنتجات، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن قائمة المنتجات تشمل: الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلقة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين والركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العالمية. وفق “أخبار 24”.