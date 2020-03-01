تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم في السعودية ودول الخليج.. وبورصة الكويت توقف التداول

تراجع مؤشر السوق السعودي والأسواق الخليجية، في جلسة اليوم (الأحد)، متأثرا بهبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط؛ بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.
وأعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول في السوق “الأول” لنهاية جلسة اليوم، وذلك نظراً لانخفاض مؤشر السوق الأول إلى اكثر من 10٪.
وهبط مؤشر السوق السعودي -أكبر أسواق المنطقة- بأكثر من 250 نقطة قرب مستوى الـ7400 نقطة، وسط تراجع جماعي للأسهم المتداولة.
كما تراجع سوقا “دبي” و”أبو ظبي” بنسب 4.5 % و3.6 % على التوالي، وهبط سوق “البحرين” بنسبة 3.3%، وسوق مسقط بنسبة 1.2%. وفق “أخبار 24”.