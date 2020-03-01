استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بقاعة الاستقبالات في الإمارة، اليوم (الأحد)، عددًا من قادة وضباط القطاعات الأمنية والمشايخ وكبار المسؤولين، وجمعًا غفيرًا من المواطنين، الذين قدموا التعزية في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.
وشكر أمير المنطقة الجميع على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
حضر الاستقبال مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أدّى صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود، الخميس الماضي في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
سمو #أمير_منطقة_الباحة الامير الدكتور #حسام_بن_سعود يستقبل المعزّين في وفاة صاحب السمو الملكي الامير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز يرحمه الله بديوان الامارة pic.twitter.com/ZDcEw6fQo5
— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) March 1, 2020