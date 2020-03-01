نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج” تكشف عن آلية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات بعد قرار تعليق العمرة والزيارة
01/03/2020   5:46 م

“الحج” تكشف عن آلية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات بعد قرار تعليق العمرة والزيارة

+ = -
586

أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، مَن لديه أي مطالبات لمراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، مبينةً أن مَن لديه أي استفسار يمكنه التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم (00966920002814)، أو عبر البريد الإلكتروني (‏mohcc@haj.gov.sa).

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وفادة فيروس كورونا إلى المملكة، منها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت.وفق “أخبار 24”.

“الحج” تكشف عن آلية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات بعد قرار تعليق العمرة والزيارة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090349.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.