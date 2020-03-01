“الصحة” تدعو للتواصل مع 937 للرد على استفسارات “كورونا” على مدار الساعة

دعت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع مركز صحة (937)؛ للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.
وشددت الوزارة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، والالتزام بأساليب الوقاية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وحثت في هذا الصدد على اتباع الخطوات الخمس الرئيسة للحماية من عدوى كورونا، وهي: تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية والأليفة على حد سواء، وضرورة طهو الطعام، مثل اللحوم والبيض جيدًا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، داعيةً المهتمين للاطلاع على الملف التوعوي الشامل المتوفر على حساباتها في مواقع التواصل، والمتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع كوورنا وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي من أعراضه.