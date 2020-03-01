نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تسطر قصة إنسانية باحتضانها طفلتين مصابتين بـ”الإيدز” حتى أصبحتا فتاتين
01/03/2020   1:24 م

بالفيديو.. مواطنة تسطر قصة إنسانية باحتضانها طفلتين مصابتين بـ”الإيدز” حتى أصبحتا فتاتين

+ = -
1613

استعرض تقرير تلفزيوني قصة مواطنة جسدت موقفا إنسانيا عظيما، بانتشالها طفلتين مصابتين بمرض نقص المناعة “الإيدز” من مصير مجهول، بعد أن احتضنتهما ووفرت لهما حياة كريمة.

وتروي الأم الحاضنة “مريم”، قصتها مع الفتاتين، التي بدأت عندما رأتهما في المستشفى، وعلمت بأنهما مصابتان بـ”الإيدز” منذ ولادتهما بمكة المكرمة، لافتة إلى أنها عُرض عليها كفالتهما، فوافقت على تربيتهما ورعايتهما ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.

وبينت أنها تحدثت مع الطبيبة المشرفة على حالتهما، التي أكدت لها أن هذا المرض يتعايش معه الإنسان ويعيش حياة طبيعية، وأنهما ستظلان تتناولان علاجهما كأي مرض مزمن مثل الضغط والسكري. وفق “أخبار 24”.

وقالت في التقرير الذي نشره برنامج “mbc في أسبوع”، إن الله سخر لها هاتين الفتاتين، وسخرها لهما رحمة بها، بعد أن قذف الله محبتهما في قلبها.

من جهتهما، قدمت الفتاتان شكرهما للأم الحاضنة “أم مريم” على تربيتهما ورعايتهما منذ الطفولة، وطالبتا المجتمع باحتوائهما ودعمهما وعدم التنمر عليهما والإساءة إليهما، لأن المرض ليس بأيديهما وإنما ابتلاء من الله لهما وليس لهما ذنب فيه.

بالفيديو.. مواطنة تسطر قصة إنسانية باحتضانها طفلتين مصابتين بـ”الإيدز” حتى أصبحتا فتاتين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090337.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.