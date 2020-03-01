“مشهورة عسير” تعلن تنازلها عن مساءلة أشخاص أساؤوا إليها إكراماً لوالدها ومشايخها

أكدت فتاة من مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير، تنازلها عن شكوى رفعتها ضد أشخاص بتهمة التشهير والإساءة إليها عبر مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً.
وقالت الفتاة إنها كانت قد تقدمت بالشكوى ضد هؤلاء الأشخاص لإساءات بدرت منهم تجاهها، إلى جانب تصويرهم لها دون علمها، وذلك عندما صادفتهم في أحد الطرق أثناء توقفها لشراء وجبة من إحدى الأسر المنتجة.
ونشرت الفتاة مقطع فيديو أوضحت من خلاله أنها تنازلت عن الشكوى تقديراً لوالدها وعدد من شيوخ وأعيان المنطقة الذين توسطوا لإنهاء الأمر وحل القضية ودّياً. وفق “أخبار 24”.
وذكر ناشطون أن الأشخاص المشهِّرين عندما علموا برفع الفتاة شكوى ضدهم، طلبوا وساطة مشايخ وأعيان المنطقة، لافتين إلى أنه تم الاتفاق على الصلح والتنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي، وذلك قبل أن تعلن الفتاة أمام والدها التنازل عن حقها.