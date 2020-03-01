نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يُخشى من انتشار “كورونا” فيها؟ المغامسي يجيب
01/03/2020   1:22 م

بالفيديو.. ما حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يُخشى من انتشار “كورونا” فيها؟ المغامسي يجيب

+ = -
1145

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الناس قد يُعذرون من الذهاب إلى صلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وقال المغامسي في معرض رده على تساؤل أحد المشاهدين ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على فضائية “إم بي سي”، عن حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يخشى من انتشار فيروس “كورونا” فيها، إن الشرع قد أعذر الناس من الذهاب إلى صلاة الجماعة في المطر بسبب الوحل والطين.

وأوضح أنه قياسا على هذه الحالة فمن باب أولى أن يُعذر الناس من الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة؛ إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يُخشى من انتشار “كورونا” فيها؟ المغامسي يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090330.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.