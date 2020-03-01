بالفيديو.. ما حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يُخشى من انتشار “كورونا” فيها؟ المغامسي يجيب

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الناس قد يُعذرون من الذهاب إلى صلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.
وقال المغامسي في معرض رده على تساؤل أحد المشاهدين ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على فضائية “إم بي سي”، عن حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يخشى من انتشار فيروس “كورونا” فيها، إن الشرع قد أعذر الناس من الذهاب إلى صلاة الجماعة في المطر بسبب الوحل والطين.
وأوضح أنه قياسا على هذه الحالة فمن باب أولى أن يُعذر الناس من الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة؛ إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
ما حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يخشى من انتشار فايروس كورونا فيها؟#MBC1@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/7KDhtBQTRL
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) February 29, 2020