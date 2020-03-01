هكذا نجحت موظفة في الإيقاع بـ”خاطفة الدمام”.. وثلاثة أمور قادت لكشف الحقيقة

كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول الطريقة التي تمكّنت من خلالها موظفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الإيقاع بـ”خاطفة الدمام”.
وقالت المصادر إن ثلاثة أمور أثارت شكّ موظفة فرع الموارد البشرية بالدمام في تصرفات الخاطفة، عند تقدمها بطلب لاستخراج هوية اثنين من الأبناء.
ونوهت إلى أن تلك الأمور الثلاثة هي؛ احتضان الخاطفة لطفلين وليس طفلاً واحداً منذ مدة طويلة دون أوراق ثبوتية، إلى جانب تضارب أقوالها، وكذلك عدم تدوين أي عنوان أو رقم للتواصل معها بشأن طلبها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الموظفة وتدعى إيمان الفرشوطي نجحت في كسب ثقة الخاطفة ودفعتها لزيارة الفرع مرة أخرى، قبل أن تبلغ الجهات المعنية بشكوكها ويتم إبلاغ إمارة الشرقية بالواقعة للتحقيق فيها.