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أخبار محلية > إلزام كفيله بالدية.. إدانة طبيب تسبّب في وفاة وافد جراء حقنة خاطئة بجازان
01/03/2020   8:26 ص

إلزام كفيله بالدية.. إدانة طبيب تسبّب في وفاة وافد جراء حقنة خاطئة بجازان

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أفادت مصادر بأن الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة جازان، أصدرت حكماً بإدانة طبيب بمنشأة صحية بمحافظة صامطة في واقعة وفاة وافد باكستاني؛ جرّاء حقنه بحقنة غير مناسبة.

وقالت المصادر إن الطبيب الذي يحمل جنسية عربية أدين بارتكاب جريمة القـتل الخطأ؛ لعدم إجراء فحوصات قبل الحقنة ولعدم حمله رخصة ممارسة المهنة.

ونوهت إلى أن الحكم تضمن إلزام كفيل الطبيب بتسليم مبلغ قدره 300 ألف ريال -دية القـتل الخطأ- لورثة الوافد ، ولفتت إلى أن الطبيب كان قد اختفى خلال وقائع التحقيق في القضية، وحضر كفيله الجلسات بدلاً منه. وفق “أخبار 24”.

إلزام كفيله بالدية.. إدانة طبيب تسبّب في وفاة وافد جراء حقنة خاطئة بجازان

أخبار محلية
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