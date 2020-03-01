تداول مغردون لقطة لسيدة مُسنة خلال احتفائها على طريقتها الخاصة بفوز فريق الفتح على منافسه الوحدة، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، السيدة المُسنة بالمدرجات وهي تعبّر عن فرحتها بفوز فريقها وتلوح بالعصا التي تتعكز عليها.
وكان الفتح قد حقق فوزاً مثيراً على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
الفرحة لها أشكال كثيرة! 🤩👏#الفتح_الوحدة pic.twitter.com/fGW3WeQE7w
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020
وفق “أخبار 24”.