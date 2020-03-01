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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرّف على تقنية “عجلة التبادل الحراري” في الحرم المكي التي تحميه من انتشار الفيروسات
01/03/2020   8:18 ص

بالفيديو.. تعرّف على تقنية “عجلة التبادل الحراري” في الحرم المكي التي تحميه من انتشار الفيروسات

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كشف تقرير تلفزيوني عن التقنيات الحديثة والمتطورة التي تُستخدم في الحرمين الشريفين لحماية الحجاج والمعتمرين والزوار من الفيروسات.

وأوضح التقرير أن من تلك التقنيات المتطورة الموجودة في الحرم المكي تقنية في نظام التكييف تمكنه من منع انتشار الفيروسات داخل الحرم بل وطردها، وذلك باستخدام ما يسمى بعجلة التبادل الحراري، حيث تقوم المبردات بضخ المياه الباردة إلى المحطة المركزية في الحرم، لتقوم مراوح الدفع بضخ الهواء البارد إلى داخل الحرم وطرد الهواء الموجود في الداخل إلى الخارج.

وأضاف التقرير، الذي أذاعته “العربية”، أن تلك التقنيات وغيرها في الحرمين الشريفين تساندها على الأرض فرق طبية متخصصة وغرف لمراقبة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي طوال أيام السنة. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة أعلنت عن إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول غير السعوديين ممن حصلوا على تأشيرة العمرة والزيارة، وذلك مؤقتاً؛ من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس “كورونا الجديد”.

بالفيديو.. تعرّف على تقنية “عجلة التبادل الحراري” في الحرم المكي التي تحميه من انتشار الفيروسات

أخبار محلية
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