بالفيديو.. قصة مسن سعودي مبتور القدم يعمل على الشيول منذ أكثر من 45 عاماً

تناول تقرير تلفزيوني قصة كفاح مواطن سعودي مسن يعمل على الشيول لأكثر من 45 عاماً، بالرغم من إعاقته الجسدية ومعاناته من عدة أمراض.
وأظهر التقرير الذي بثته “إم بي سي “المواطن أبو رائد المطيري، من داخل أحد مواقع العمل، وقد استعاض عن قدمه اليسرى المبتورة بدعامة اصطناعية، حيث قال: “هذا مصدر رزقي، يوم أحصل 200 ريال، ويوم أحصل 300 ريال”.
وأوضح المطيري أنه ما زال يعمل حتى اليوم بالرغم من معاناته من أمراض الضغط والسكر وضعف عضلة القلب، التي أجبرته على إجراء عملية قسطرة، الأمر الذي دفعه إلى تقليص ساعات العمل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه حالياً يعمل على الشيول بعنيزة حتى العصر ثم يذهب إلى بيته، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي ما زال يعمل في هذا المجال من بين أقرانه، الذين وافت المنية بعضهم، وآخرون لزموا بيوتهم.
الإعاقة الجسدية لم تثنه عن العمل..
أبو رائد “المطيري” مبتور القدم يعمل على “الشيول” لأكثر من 45 عاما .. المزيد من التفاصيل مع أحمد العثمان#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/Znr0rCD6jl
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 29, 2020