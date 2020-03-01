يبلغ من العمر شهراً ونصفاً.. “الرياضة” توضح ملابسات وفاة طفل رضيع في مباراة الفتح والوحدة

أوضحت وزارة الرياضة ملابسات وفاة طفل رضيع كان برفقة والديه في مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء خلال مباراة الفتح والوحدة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الوزارة إنه في نهاية شوط المباراة الأول تلقت إدارة الملعب بلاغاً عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب، وعلى الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الذي كان قريبا من المدرج إلى موقع الحالة.
وأضافت: تبين أن الطفل يبلغ من العمر شهرا ونصفا، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و 6 أطفال إلى الملعب، وقد كان الطفل حينها فاقداً للوعي وسرعان ما فارق الحياة، واتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته. وفق “أخبار 24”.