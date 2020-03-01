شاهد.. رد فعل الجمهور عند دخول خادم الحرمين ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

تفاعل الجمهور الحاضر في مدرجات ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض مع دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية حفل سباق “كأس السعودية”، الذي أقيم مساء اليوم.
وأظهر مقطع فيديو، نشره المصور بندر الجلعود، دخول خادم الحرمين الشريفين للميدان، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم برؤيته، وعلت أصواتهم بالتحية، داعين له بطول العمر: “الله يطول عمرك”، فيما رد عليهم خادم الحرمين بالتلويح لهم بيده، كما بدت البشاشة على وجهه.
الله يطول بعمرك سيدي pic.twitter.com/sx1kqPXBZd
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 29, 2020
وفق “أخبار 24”.