بالفيديو.. خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء اليوم السبت، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يُعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وتُعد قيمة جوائز بطولة كأس السعودية هي الأكبر، حيث تبلغ 29.2 مليون دولار، وبمشاركة أبرز الخيالة من كل من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يصل لمقر ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية#كأس_السعودية pic.twitter.com/2G5PpfBb2r
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020
#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل لمقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.#كأس_السعودية pic.twitter.com/dDLwemAPx4
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 29, 2020
فيديو | عزف السلام الملكي لحظة وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية
#كأس_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Bn572sZQTS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 29, 2020
وفق “أخبار 24”.