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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”
29/02/2020   10:01 م

بالفيديو.. خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء اليوم السبت، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يُعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتُعد قيمة جوائز بطولة كأس السعودية هي الأكبر، حيث تبلغ 29.2 مليون دولار، وبمشاركة أبرز الخيالة من كل من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

أخبار محلية
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