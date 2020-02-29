السفير السعودي في كوريا: الطلاب السعوديون الذين تم إجلاؤهم كانوا في المدينة التي بها أكثر حالات الإصابة بـ”كورونا”

قال السفير السعودي في العاصمة الكورية الجنوبية سول، رياض المباركي، إن الطلاب السعوديين الذين جرى إجلاؤهم من كوريا كانوا في مدينة بها أكثر حالات الإصابة بفايروس كورونا، ولكن أوضاعهم كانت طبيعية.
وأوضح، في مداخلة على قناة “العربية”، أنه لم تُجر لهؤلاء الطلاب فحوصات عند خروجهم من مدينة “ديغو” الكورية التي كانوا يقيمون بها، لأنه ليس من المتبع إجراء مثل تلك الفحوصات هناك.
وأضاف أن تلك المدينة “ديغو” هي من المدن المفتوحة، والتي لم يُفرض عليها حجر صحي، مؤكدا أن الطلاب لم تظهر عليهم أي علامات وكانت أمورهم طيبة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الطلاب عددهم 6 طلاب، إضافة إلى زائر آخر، كما أن المدينة التي كانوا بها مصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فايروس كورونا الجديد بها.
السفير السعودي في كوريا الجنوبية حالات الطلاب الذين تم إجلاؤهم طبيعية pic.twitter.com/QJuniZSsHy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 29, 2020