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أخبار المناطق > ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 41 حالة
29/02/2020   9:57 م

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 41 حالة

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، لمواطن بحريني ومواطنتين بحرينيتين، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

أوضحت الوزارة أن نتائج التحاليل المختبرية أكدت إصابتهم بالفيروس، وجرى نقلهم إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 41 مصابًا، جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات المتنقلة للفحص والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة مستمرة في معاينة المواطنين العائدين من إيران، ممن تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص.وفق “أخبار 24”.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 41 حالة

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