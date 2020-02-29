نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: تقليص المدة الزمنية بين رصد مخالفات “الحزام” و”الجوال” إلى 4 دقائق بدلاً من 24 ساعة
29/02/2020   9:55 م

مصادر: تقليص المدة الزمنية بين رصد مخالفات “الحزام” و”الجوال” إلى 4 دقائق بدلاً من 24 ساعة

+ = -
1275

ذكرت مصادر أن المدة الزمنية البينية لتسجيل المخالفات عبر كاميرات الرصد الآلي لـ”عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة” هي 4 دقائق تقريباً، بدلا من 24 ساعة سابقاً للمخالفات المسجلة بواسطة رجل المرور.

وأوضحت، وفقا لـ”سبق”، أن الكاميرات المخصصة لذلك تعمل على مدار 24 ساعة لرصد هاتين المخالفتين، حيث تقوم كل كاميرا برصد مخالفة جديدة دون اتصال بالكاميرا التي سجلت المخالفة السابقة.

وأضافت: سوف ينبه ذلك من يستمر في ارتكاب المخالفة على امتداد الطريق، ظنا منه أن تسجيل مخالفة سيحول دون تسجيل أخرى عليه، في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

مصادر: تقليص المدة الزمنية بين رصد مخالفات “الحزام” و”الجوال” إلى 4 دقائق بدلاً من 24 ساعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090249.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.