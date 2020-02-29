شاهد.. سوداني يزور كفيله الذي كان يعمل لديه قبل 32 عامًا

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء وافد سوداني، بكفيله السعودي، بعد فراق لأكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح متداولو الفيديو أن الوافد ويدعى “برهان” جاء خصيصًا لزيارة كفيله سمير السليمي الحربي، الذي كان يعمل لديه قبل 32 عامًا.
ويظهر المقطع، الذي لم يتسَن تحديد توقيت أو مكان تصويره، اللقاء الحار المفعم بالمشاعر، ويجسد العلاقة الطيبة التي جمعت المواطن الحربي بمكفوله، ما جعله يأتي لزيارته بعد كل هذه السنوات.
من #الواتس
سوداني يزور كفيله اللي كان يعمل عنده قبل ٣٢ سنة pic.twitter.com/S3PMJ78j0p
— حامد الضبعان hamed aldaban (@Hamed_aldaban) February 28, 2020
وفق “أخبار 24”.