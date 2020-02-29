“الصحة” توضح مدى إمكانية انتقال فيروس “كورونا” عبر سجاد المساجد

أوضحت وزارة الصحة أن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس “كورونا” الجديد “كوفيد 19” بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حياً خارج الجسم الحي.
وقالت الوزارة عبر حسابها “الصحة 937” على موقع “تويتر” رداً على سؤال لأحد الناشطين عن إمكانية انتقال “كورونا” عن طريق سجاد المساجد: “إنه من المعروف أن الفيروسات من عائلة (كورونا) بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى”.
وأبانت أن قدرة الفيروسات ضعيفة جداً، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مشيرة إلى أن هناك عوامل تؤثر على مدة بقاء الفيروسات على الأسطح، منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث الرطوبة، ونوع السطح، ودرجة الحرارة. وفق “أخبار 24”.