أظهر مقطع فيديو متداول عددا كبيرا من الشباب وهم يقومون بمضايقة فتاة والتحرش بها في طريق عام.
وكانت الفتاة تسير في طريقها، فيما بدا أن الشباب تلفظوا عليها، وتحرشوا بها، فقامت بالصراخ فيهم، لتمنعهم من الاقتراب منها.
وعبّر متداولو المقطع عن استيائهم الشديد لما حدث، وطالبوا الجهات المعنية بالقبض على مرتكبي الواقعة لردعهم، وليكونوا عبرة لغيرهم.
يُذكر أن النائب العام وجّه بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في فيديو مشابه، جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
وفق “أخبار 24”.