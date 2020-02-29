أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا “كوفيد 19” عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.
وشددت اللجنة على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والتواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس.
وكانت اللجنة عقدت اليوم السبت اجتماعا برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جرى خلاله مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة، وتقييم الوضع الراهن، ومتابعة التوصيات التي جرى اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي، واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.
يشار إلى أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، لمنع وفادته، بإذن الله.
وفق “أخبار 24”.