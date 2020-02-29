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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تعتمد تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدميها
29/02/2020   5:59 م

“هيئة الاتصالات” تعتمد تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدميها

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (السبت)، تحديثاً لأسعار العرض المرجعي بين مقدمي الخدمات، يتضمّن تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدمي الخدمات.

وتضمّن التحديث إضافة مزيد من السعات والخدمات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات، وذلك عبر نظام ربط الاتصال البيني بين مقدمي الخدمات لتوفير بيئة استثمارية عادلة وتنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات.

يشار إلى أن نظام ربط الاتصال البيني لمختلف مقدمي الخدمات يتيح الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل يتم تنظيمه من قبل “هيئة الاتصالات”. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تعتمد تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدميها

أخبار محلية
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