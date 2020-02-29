أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، عن المسار الإلكتروني المخصص للمعتمرين والزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين بالمملكة، وذلك عقب صدور قرار تعليق دخولهم إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتًا.
وأوضحت أن القرار استثنى مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، وهؤلاء عليهم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة، والضغط على رابط “المسار الإلكتروني لعمرة مواطني دول مجلس التعاون”، وتعبئة البيانات.
وأضافت أن البيانات المطلوبة هي جميع البيانات الشخصية بالتفصيل، إضافة إلى مكان الاقامة في مكة أو المدينة، ومنفذ الدخول، وتاريخ الدخول للمملكة، ثم ينتظر المتقدم للحصول على التصريح.
يُذكر أن المملكة أعلنت أن قرار تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون لمكة والمدينة مؤقتا اتُّخذ نظرا لتطورات انتشار فايروس كورونا الجديد، وفي ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً في بعض دول المجلس.
وفق “أخبار 24”.