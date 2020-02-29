“العدل”: تنفيذ 160 ألف عملية عبر المحاكم وكتابات العدل الأسبوع الماضي

نفذت المحاكم وكتابات العدل والخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل خلال الأسبوع المنصرم، نحو 160 ألف عملية.
وأوضحت الوزارة أن العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ19 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قاربت الـ47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.
وأبانت أنه فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، نحو 3500 عملية منها تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.