توفران 225 قطعة سكنية.. الانتهاء من تطوير أرضين خاضعتين لرسوم “البيضاء” بالدمام

أعلن برنامج الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرضين خاضعتين للرسوم، من قِبل ملاكها، بمساحة تزيد على 135 ألف متر مربع في مدينة الدمام، وتوفران أكثر من 225 قطعة أرض سكنية، وذلك بعد اعتماد تخطيطهما من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان أن ذلك يأتي في إطار خطط إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، من خلال تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة.
وأبان أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً، أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد.
ولفت البرنامج إلى أن هناك عددًا من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى أراضٍ أخرى يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، فيما تم صرف جزء من عوائد الرسوم خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المرحلة الحالية من البرنامج تُعنى بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ويُطبق برنامج الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، حيث بدأت الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج في الدمام بتاريخ 21/ 8/ 1440هـ.