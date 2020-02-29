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أخبار محلية > السديس: اتخذنا إجراءات احترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين‏
29/02/2020   5:56 م

السديس: اتخذنا إجراءات احترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين‏

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ ‏الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة لا تألو ‏جهدًا في الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وأنها ‏اتخذت كافة الإجراءات لمنع انتشار الأوبئة.‏

وأبان السديس أن منسوبي الرئاسة يعملون بجهد وحرص على تعقيم ‏قاصدي الحرمين وتوعيتهم بما يحافظ على سلامتهم ويجنبهم ‏انتشار الأمراض المعدية خلال أدائهم الفرائض والشعائر.‏

وأوضح أن الرئاسة تعمل وفق تنسيق عال ومشترك مع ‏الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق الحفاظ على سلامة ‏قاصدي الحرمين ويمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان.‏ وفق “أخبار 24”.

السديس: اتخذنا إجراءات احترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين‏

أخبار محلية
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