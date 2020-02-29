توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن يوافق يوم الجمعة الـ24 من أبريل المقبل غرة شهر رمضان 1441هـ.
وأوضح المسند أن شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان 22 أبريل، ولم يحدث الاقتران ولم يُولد الهلال بعد، وبذلك يوافق 24 أبريل أول أيام رمضان.
وأضاف أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد الـ24 من مايو 2020؛ لأن القمر سيغرب في أفق مكة المكرمة قبل الشمس بنحو 10 دقائق يوم 29 رمضان، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر 08:39 مساء نفس اليوم، وعليه سيكون شهر رمضان مكتملًا 30 يومًا.
وفق “أخبار 24”.