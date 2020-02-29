السفارة في بيروت تدعو المواطنين لتأجيل السفر إلى لبنان بسبب “كورونا”

دعت سفارة المملكة لدى بيروت، جميع المواطنين لتأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب مخاوف من فيروس “كورونا الجديد”.
وأوضحت السفارة في بيان أصدرته اليوم (السبت)، أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والمنتشر في دول عديدة، فإنها تأمل من المواطنين في تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى الجمهورية اللبنانية.
وشددت السفارة على المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، والتواصل معها إذا دعت الحاجة لذلك. وفق “أخبار 24”.