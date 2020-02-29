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أخبار محلية > “فلكية جدة” توضح أهمية هذا اليوم الـ29 من فبراير
29/02/2020   1:35 م

“فلكية جدة” توضح أهمية هذا اليوم الـ29 من فبراير

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أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن اليوم (السبت) الموافق 29 ‏فبراير 2020، يعرف بـ”اليوم الكبيس” وهو ضروري ‏للحفاظ على تزامن التقويم مع فترة دوران الأرض حول الشمس.‏

وأوضحت أنه بدون هذا اليوم الإضافي كل 4 سنوات سيفقد ‏التوقيت نحو 6 ساعات سنويًا وبعد 100 عام فقط فإن التقويم ‏بدون السنوات الكبيسة سيكون متخلفا بـ 24 يومًا تقريباً.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، إن الكرة الأرضية تتحرك حول الشمس على مسافة ‏متوسطه 149.6 مليون كيلومتر وهي تندفع في ‏مدارها بسرعة 108 آلاف كيلومتر بالساعة، وتكمل دورة واحدة ‏بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها ‏‏965.6 مليون كيلومتر وذلك في 365 يوما و5 ‏ساعات و48 دقيقة و46 ثانية‎ . وفق “أخبار 24”.‎

وأبان أنه لتسهيل عملية ‏الحساب حذفت الكسور من الساعات والدقائق والثواني وتم إهمال ‏هذا الربع وفي السنة الرابعة كما هو الآن 2020 يتم كبس تلك ‏الأرباع ويتكون منها يوم يضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد ‏أيام السنة 366 يوما‎.

“فلكية جدة” توضح أهمية هذا اليوم الـ29 من فبراير

أخبار محلية
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