نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أمانة حفر الباطن” توضح سبب إغلاق موقع “عين خسارة”‏ التابع لها
29/02/2020   1:32 م

“أمانة حفر الباطن” توضح سبب إغلاق موقع “عين خسارة”‏ التابع لها

+ = -
1210

أكدت أمانة حفر الباطن أن موقع العين الكبريتية الحارة “عين خسارة” لم يغلق كليًا أمام ‏المواطنين، موضحة أن الموقع ينقسم إلى جزئين، الأول تابع ‏لوزارة البيئة والمياه والزراعة وهو مفتوح أمام الجميع.‏

وقالت الأمانة في بيان أصدرته اليوم (السبت) إن الجزء الآخر يتبع لها، وتم طرحه للاستثمار، والإعلان عنه أكثر من مرة ولكن لم يتقدم إليه أحد، لذا تم إغلاقه، كونه من ممتلكات ‏الأمانة، مبينة أنها ترغب في طرحه مرة أخرى.‏

وجاء رد الأمانة عقب تلقيها عدة تساؤلات من قبل إعلاميين ‏ومواطنين، حول سبب إغلاق عين الخسارة التابعة لأمانة حفر ‏الباطن. وفق “أخبار 24”.

وتقع “عين خسارة” التي تتميز بمياهها الكبريتية الحارة في ‏منتصف الطريق بين محافظة حفر الباطن بمسافة 45 كيلومترا، ‏ومركز السالمي الكويتي مسافة 55 كيلومترا، ويقصدها السياح ‏والباحثون عن الاستشفاء من الأمراض الجلدية.‏

“أمانة حفر الباطن” توضح سبب إغلاق موقع “عين خسارة”‏ التابع لها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090176.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.