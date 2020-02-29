“أمانة حفر الباطن” توضح سبب إغلاق موقع “عين خسارة”‏ التابع لها

أكدت أمانة حفر الباطن أن موقع العين الكبريتية الحارة “عين خسارة” لم يغلق كليًا أمام المواطنين، موضحة أن الموقع ينقسم إلى جزئين، الأول تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وهو مفتوح أمام الجميع.
وقالت الأمانة في بيان أصدرته اليوم (السبت) إن الجزء الآخر يتبع لها، وتم طرحه للاستثمار، والإعلان عنه أكثر من مرة ولكن لم يتقدم إليه أحد، لذا تم إغلاقه، كونه من ممتلكات الأمانة، مبينة أنها ترغب في طرحه مرة أخرى.
وجاء رد الأمانة عقب تلقيها عدة تساؤلات من قبل إعلاميين ومواطنين، حول سبب إغلاق عين الخسارة التابعة لأمانة حفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
وتقع “عين خسارة” التي تتميز بمياهها الكبريتية الحارة في منتصف الطريق بين محافظة حفر الباطن بمسافة 45 كيلومترا، ومركز السالمي الكويتي مسافة 55 كيلومترا، ويقصدها السياح والباحثون عن الاستشفاء من الأمراض الجلدية.