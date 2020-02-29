القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكو كومشيتش بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس وحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق، والمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس جيلكو كومشيتش، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.