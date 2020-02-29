الملحم يوجه رسالة للاعبي الاتفاق قبل مواجهة الهلال!

وجه الإعلامي الرياضي عادل الملحم رسالة إلى لاعبي الاتفاق قبل مواجهة الهلال .
وكتب الملحم عبر حسابه الرسمي على تويتر ” نصيحة لنجوم فارس الدهناء قبل مباراتهم مع الهلال السبت القادم، أعلم أن المباراة مهمة لكم من أجل الإبتعاد كليا عن شبح الهبوط”.
وأضاف قائلاً” لكن نصيحة مجانية أي تسديدة ترتطم في آيادي لاعبي الهلال حاولوا تنطشونها كذا أو كذا ماراح تحصلون شيء، لذا الهدوء في مثل هذه الحالات مطلوب”. وفق “المرصد”.
نصيحة لنجوم فارس الدهناء قبل مباراتهم مع الهلال السبت القادم. أعلم أن المباراة مهمة لكم من أجل الأبتعاد كليا عن شبح الهبوط. ولكن نصيحة مجانية أي تسديدة ترتطم في آيادي لاعبي الهلال حاولو تنطشونها كذا او كذا ماراح تحصلون شي. لذا الهدوء في مثل هذه الحالات مطلوب.
— عادل الملحم – (@adelalmulhim) February 28, 2020