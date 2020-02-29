قمة في جدة.. الفتح للهروب أمام الوحدة.. والاتفاق يطمع في أبها

تختتم مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، السبت، بثلاث مواجهات في مدن الأحساء، و الدمام، و جدة.
في المباراة الأولى يستضيف فريق الفتح نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بأمل مواصلة انتصاراته بعد الفوز الجولة الماضية على الأهلي، من أجل مغادرة المركز قبل الأخير وزيادة رصيده النقطي الذي يقف عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي المقابل يسعى الوحدة إلى العودة بنقاط المباراة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام الفيحاء بثنائية.
وسيعمل الفريق المكي لاعتلاء المركز الثالث وإزاحة الأهلي الذي تعادل مع النصر في ذات الجولة، ويدخل الفريق المباراة وفي رصيده 33 نقطة.
ويستضيف الاتفاق نظيره أبها على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام منتشياً فوزه في الجولة الماضية على الفيصلي بثنائية في عقر داره والعودة إلى الدمام بنقاط المباراة كاملة، وحصوله على نقاط المباراة سيجعله يزيح منافسه عن المركز العاشر حيث يدخل الفريق الشرقي المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة. وفق “الرياضية”.
وفي المقابل سيعمل أبها على استعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الـ13 عندما فاز على ضمك بثنائية ليعود الفريق الجنوبي ويخسر بعدها في 5 جولات على التوالي، ويدخل المباراة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
وتختتم مباريات الجولة بقمة تجمع الاتحاد بضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدةـ حيث يعمل الفريق الغربي لكسب نقاط المباراة من أجل تأمين موقفه في جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة وخسر في آخر جولتين، بينما يأمل الفريق العاصمي في العودة بنقاط المباراة من أجل القفز إلى المركز السادس، ويدخل المواجهة منتعشاً بفوز في الجولة الماضية على ضمك بثلاثية.