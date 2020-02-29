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اخبار رياضية > “لقطات شاب منها الولدان” .. تغريدة مثيرة للجدل من “الدويش”!
29/02/2020   7:02 ص

“لقطات شاب منها الولدان” .. تغريدة مثيرة للجدل من “الدويش”!

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أثار الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش الكثير من الجدل بسبب التحكيم.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر ” سجل التحكيم مع هذا الفريق قديم ضخم ، فيه لقطات شاب منها الولدان وأحداث سار بها الركبان ، اندهش منها ملوك واستغربها أمراء حضروا بعضها”.

وأضاف قائلاً” لكن الجديد أنّها أصبحت أمام عيون الكون حيث تصل اللقطة أي مكان ويبلغ الحدث أي إنسان !

 

وفق “المرصد”.

“لقطات شاب منها الولدان” .. تغريدة مثيرة للجدل من “الدويش”!

اخبار رياضية
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