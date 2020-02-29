“لقطات شاب منها الولدان” .. تغريدة مثيرة للجدل من “الدويش”!

أثار الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش الكثير من الجدل بسبب التحكيم.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر ” سجل التحكيم مع هذا الفريق قديم ضخم ، فيه لقطات شاب منها الولدان وأحداث سار بها الركبان ، اندهش منها ملوك واستغربها أمراء حضروا بعضها”.
وأضاف قائلاً” لكن الجديد أنّها أصبحت أمام عيون الكون حيث تصل اللقطة أي مكان ويبلغ الحدث أي إنسان !
سجل التحكيم مع هذا الفريق قديم ضخم .. فيه لقطات شاب منها الولدان وأحداث سار بها الركبان .. اندهش منها ملوك واستغربها أمراء حضروا بعضها لكن الجديد أنّها أصبحت أمام عيون الكون حيث تصل اللقطة أي مكان ويبلغ الحدث أي إنسان !
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) February 28, 2020
وفق “المرصد”.