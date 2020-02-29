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اخبار رياضية > شاهد.. إعلامي إماراتي يُثير الجدل بسبب مكافأة الحلافي للتعاون قبل مباراة الهلال.. وتعليقه يشعل تويتر!
29/02/2020   7:02 ص

شاهد.. إعلامي إماراتي يُثير الجدل بسبب مكافأة الحلافي للتعاون قبل مباراة الهلال.. وتعليقه يشعل تويتر!

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أثار الإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي الجدل بشأن مكافأة عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنصر للتعاون عقب الفوز في دوري أبطال آسيا على فريق على الدحيل القطري بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر الكعبي فيديو من برنامجه الخاص عبر قناة عجمان الإماراتية يخص هذا الأمر، حيث تحدث رفقة ضيوفه على مكافأة الحلافي للاعبي التعاون قبل مواجهة الهلال، حيث علق عبر حسابه الرسمي وكتب : بعد قيام المشرف العام لنادي النصر بتقديم مكافأة مالية ١٥٠الف ريال لفريق التعاون بعد الفوز الآسيوي، و قبل مباراة التعاون_الهلال بأيام قليلة.

وتابع : ماذا استفاد بعد تعثر النصر و التعاون و انفرد الهلال بالصدارة بفارق خمس نقاط ، هل سوف تعاد المكافاة المالية لاصحابها لعدالة المنافسة. وفق “المرصد”.

 

شاهد.. إعلامي إماراتي يُثير الجدل بسبب مكافأة الحلافي للتعاون قبل مباراة الهلال.. وتعليقه يشعل تويتر!

اخبار رياضية
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