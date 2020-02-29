وليد الفراج يطرح سؤالًا لاتحاد القدم بعد التأجيل الآسيوي

طرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك حول موعد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأجيل مباريات الأندية السعودية بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الجمعة من برنامجه “الدوري مع وليد”: “الآن مصير بطولة دوري أبطال آسيا أصبح غامضًا، والمباريات تُؤجل بكثرة حتى مباريات الأندية التابعة للدول غير المصابة بالفيروس، يتم تأجيلها، السؤال هنا للاتحاد السعودي لكرة القدم، هل يُمكن تقديم موعد المباريات بالجولات الختامية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل عيد الفطر؟”.
وعرض الفراج المداخلة الهاتفية لإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في حلقة الاثنين الماضي حيث علّق قائلًا: “لا نتدخل في عمل لجنة المسابقات برابطة المحترفين، ولكن قد يتم تقديم موعد المباريات بالجولات الختامية في الدوري”.
وفي وقت سابق، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الخطة التي ستتبعها رابطة دوري المحترفين، وذلك بعد تأجيل مباريات الأندية السعودية بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.
وقال المسحل في تصريحات إعلامية: “لجنة المسابقات برابطة الدوري تنتظر قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تأجيل مباريات في دوري أبطال آسيا، وفي حال تم التأجيل، ستتخذ لجنة المسابقات القرار المناسب حيال جدولة مباريات الدوري”. وفق “المواطن”.
وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباريات جديدة ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الاثنين، فيما كان سيواجه الهلال فريق باختاكور على ملعب جامعة الملك سعود، يوم الثلاثاء المقبل.
وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي عن تأجيل مباراتي النصر وسباهان الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، كما وافق على تأجيل مواجهة التعاون ضد برسبوليس الإيراني، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لاحقًا.