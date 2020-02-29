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أخبار المناطق > إيران: أهالي بندر عباس يحرقون مستشفىَ بسبب نقل مصابي “كورونا” إليه بدلاً من طهران (فيديو)
29/02/2020   7:00 ص

إيران: أهالي بندر عباس يحرقون مستشفىَ بسبب نقل مصابي “كورونا” إليه بدلاً من طهران (فيديو)

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أقدم سكان مدينة بندر عباس بإيران على إشعال النار في أحد المستشفيات بالمدينة، بعد نقل 10 أشخاص مصابين بفيروس “كورونا” المستجد من مدينة قم بؤرة انتشار الفيروس في البلاد إلى المستشفى الواقع بدائرتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تجمع عدد كبير من سكان المنطقة أمام المستشفى؛ احتجاجاً على نقل المصابين إلى بندر عباس رغم بعدها عن مدينة قُم بحوالي 1200 كيلو متر، وعدم نقلهم إلى طهران التي لا تبعد سوى ساعة واحدة عن قُم.

وفق “أخبار 24”.

إيران: أهالي بندر عباس يحرقون مستشفىَ بسبب نقل مصابي “كورونا” إليه بدلاً من طهران (فيديو)

أخبار المناطق
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