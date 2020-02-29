إيران: أهالي بندر عباس يحرقون مستشفىَ بسبب نقل مصابي “كورونا” إليه بدلاً من طهران (فيديو)

أقدم سكان مدينة بندر عباس بإيران على إشعال النار في أحد المستشفيات بالمدينة، بعد نقل 10 أشخاص مصابين بفيروس “كورونا” المستجد من مدينة قم بؤرة انتشار الفيروس في البلاد إلى المستشفى الواقع بدائرتهم.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تجمع عدد كبير من سكان المنطقة أمام المستشفى؛ احتجاجاً على نقل المصابين إلى بندر عباس رغم بعدها عن مدينة قُم بحوالي 1200 كيلو متر، وعدم نقلهم إلى طهران التي لا تبعد سوى ساعة واحدة عن قُم.
عاجل حرق “مستشفى توحيد” بمدينة بندر عباس الآن بعد ما تم نقل مصابين بفيروس كورونا من مدينة قم إلى هذا المستشفى وحالياً الناس خرجت بإحتجاجات أمام المستشفى يطالبون بمنع دخول سكان قم إلى بندر عباس . pic.twitter.com/WWXR346AqM
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 28, 2020
تبعد مدينة قم عن بندر عباس 1200 كلم.
لماذا يتم نقل المصابين بفيروس كورونا إلى بندر عباس بينما طهران لا تبعد سوى ساعة واحدة عن مدينة قم ؟! لذلك الناس خرجت الآن وحرقوا المستشفى . الفيديو مباشر من بندر عباس . pic.twitter.com/Tj2pgTbL0L
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 28, 2020
مستشفى توحيد بمدينة بندر عباس يتم حرقه الآن بسبب نقل مصابين بفيروس كورونا من قم إلى بندر عباس .سكان أغلبية بندر عباس من العرب . pic.twitter.com/9gMvuPJevj
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 28, 2020
وفق “أخبار 24”.