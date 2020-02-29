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أخبار محلية > “أمير الشرقية” يوجه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور بإعادة تحليل “DNA”
29/02/2020   6:57 ص

“أمير الشرقية” يوجه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور بإعادة تحليل “DNA”

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وجه أمير الشرقية سعود بن نايف بدراسة طلب والد نسيم حبتور أحد المفقودين قبل 27 عاماً، بشأن رغبته إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل DNA.

وأوضحت إمارة الشرقية في بيان لها اليوم (الجمعة) أن الجهات المعنية تواصل تحقيقها في قضية خطف الأطفال بتوجيه من أمير الشرقية ونائبه.

وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام، أجرى تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة، إلا أن النتيجة جاءت سلبية. وفق “أخبار 24”.

وطالب بإعادة التحليل مرة أخرى، مبيناً أنه رأى وزوجته، وشماً على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقاً لوشم كان موجوداً على ظهر ابنه، إضافة إلى أن عمره مطابق لعمر ابنهم بحساب الوقت الذي اختطف فيه.

“أمير الشرقية” يوجه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور بإعادة تحليل “DNA”

أخبار محلية
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